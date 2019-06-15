Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemine ilişkin bir infografik paylaştı. Grafikte, sisteme neden ihtiyaç duyulduğu ve yeni sistemle nelerin olacağına dair bilgileri bulunuyor. Grafikte "Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır." ifadeleri yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni askerlik sistemine neden ihtiyaç duyulduğu ve yeni sistemle nelerin olacağına yönelik bir infografik paylaştı.



Erdoğan'ın yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaştığı grafikte şu ifadeler yer aldı:



"Neden ihtiyaç duyuldu?



Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür.



Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir.



Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır.



YENİ SİSTEMLE NELER OLACAK



Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.



Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.



Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.



Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.



Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir mümkündür."



ulusal.com.tr



