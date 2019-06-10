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Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Bedelli askerlikte flaş gelişme: Yaş kriterleri değişebilir

AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yeni askerlik sitemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Niyetimiz Salı günü görüşmeye başlayıp, bitirmek" ifadelerini kullandı. Turan açıklamasının devamında ise yargı reformu paketinin de askerlik düzenlemesinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi. Turan, ayrıca, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir" bilgisini paylaştı

Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Bedelli askerlikte flaş gelişme: Yaş kriterleri değişebilir

AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yeni askerlik sitemiyle ilgili açıklama yaptı.

Turan, bedelli askerlikte değişiklik yapılabileceğini ifade etti.

AK Partili Turan, "Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp, bitirmek" şeklinde konuştu.

YAŞ KRİTERLERİNDE DÜZENLEME

Açıklamalarını süren Bülent Turan, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir" dedi.

YARGI REFORMU PAKETİ

Turan,  yargı reformu paketinin de askerlik düzenlemesinin ardından Meclis'e geleceğini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #bedelli askerlik #ak parti #bülent turan
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