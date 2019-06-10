AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yeni askerlik sitemiyle ilgili açıklama yaptı.
Turan, bedelli askerlikte değişiklik yapılabileceğini ifade etti.
AK Partili Turan, "Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp, bitirmek" şeklinde konuştu.
YAŞ KRİTERLERİNDE DÜZENLEME
Açıklamalarını süren Bülent Turan, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir" dedi.
YARGI REFORMU PAKETİ
Turan, yargı reformu paketinin de askerlik düzenlemesinin ardından Meclis'e geleceğini kaydetti.
ulusal.com.tr
AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yeni askerlik sitemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Niyetimiz Salı günü görüşmeye başlayıp, bitirmek" ifadelerini kullandı. Turan açıklamasının devamında ise yargı reformu paketinin de askerlik düzenlemesinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi. Turan, ayrıca, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir" bilgisini paylaştı
AK Parti Grup başkan Vekili Bülent Turan, yeni askerlik sitemiyle ilgili açıklama yaptı.