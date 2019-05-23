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Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Bedelli askerlikten onlar yararlanamayacak

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Muş, "Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler" dedi. Muş, "Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı olursa gelmediği her gün için ceza olacak." açıklaması yaptı

Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Bedelli askerlikten onlar yararlanamayacak

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Konuyla ilgili, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalar yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini bildirdi.

Muş, "Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler" dedi.

ONLAR YARARLANAMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye göre yoklama kaçağı olanların ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamayacağını, ancak kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bir defaya mahsus müracaat hakkı tanınacağını açıkladı

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #bedelli askerlik
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