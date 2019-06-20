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Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Meclis'teki partilerin ortak kararıyla önümüzdeki hafta Salı'ya bırakıldı! Askerlik düştü mü?

Askerlik Kanun teklifinin yasalaştırılması Meclis'teki partilerin ortak kararıyla önümüzdeki hafta Salı'ya (25.06.2019) bırakıldı.

Son dakika yeni askerlik sistemi haberleri... Meclis'teki partilerin ortak kararıyla önümüzdeki hafta Salı'ya bırakıldı! Askerlik düştü mü?
Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacak.

62 ve 63. madde kabul edildi. Genel Kurul'da oturum bitirildi.

Daha önce alınan  "Genel Kurul Cuma günü de çalışacak kararı" yapılan yeni bir oylama ile tekrar iptal edildi.

Partilerin milletvekillerinin büyük bir bölümü 23 Haziran seçimleri nedeniyle İstanbul'da buluınuyor.

Ayrıntılar gelecek...
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