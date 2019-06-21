Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacak.
62 ve 63. madde kabul edildi. Genel Kurul'da oturum bitirildi.
Daha önce alınan "Genel Kurul Cuma günü de çalışacak kararı" yapılan yeni bir oylama ile tekrar iptal edildi.
Partilerin milletvekillerinin büyük bir bölümü 23 Haziran seçimleri nedeniyle İstanbul'da bulunuyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.