AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, "Yeni askerlik yasası İle ilgili görüşmelere başladık ve devam ediyor, bugün biter mi diye soran kardeşlerimiz için yazıyorum, NORMAL ŞARTLARDA perşembe günü akşama kadar meclis görüşmelerini tamamlayarak yasalaştırırız diye ümit ediyoruz" açıklaması yaptı. 21 - 27'nci Dönem MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da konuyla ilgili paylaşımda bulundu

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, Meclis'te görüşülmeye başlanan yeni askerlik sistemi yasasına dair açıklama yaptı.



AK Partili İsmail Kaya, şunları belirtti:



"Yeni askerlik yasası İle ilgili görüşmelere başladık ve devam ediyor, bugün biter mi diye soran kardeşlerimiz için yazıyorum, NORMAL ŞARTLARDA perşembe günü akşama kadar meclis görüşmelerini tamamlayarak yasalaştırırız diye ümit ediyoruz."



21 - 27'nci Dönem MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da yeni askerlik sistemi yasasına ilişkin açıklama yaptı.



Enginyurt, şunları aktardı:



"TBMM de Bugün görüşülmeye başlanan Askerlik Kanunu, TÜRK ORDUSUNUN Fetöcü artıklardan tamamen temizlenmesini sağlayacak önemli bir Kanundur.



TÜRK SİLAHLİ KUVVETLERİ gözbebeğimiz, gururumuzdur.



Hayıra vesile olması dileğiyle,



Vira Bismillah."



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