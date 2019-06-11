Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu tarafından askerlik sistemine dair kanun teklifi görüşülmeye başlandığı bildirildi. Öte yandan 45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor. Peki, askerlik düştü mü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Askeralma Kanunu Teklifinin (2/1940) tümünün görüşmelerine başlandığı bildirildi.



PARTİLER ARASI GÖRÜŞME



Yeni askerlik sistemine dair kanun teklifindeki 45'inci madde ile ilgili tartışmalar sürüyor.



45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, devam ediyor.



Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor.



Tartışmalı 45'inci madde Cumhurbaşkanına muafiyet yetkisi veriyor.



ulusal.com.tr