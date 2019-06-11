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Son dakika yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Meclis'te yeni askerlik sisteminin tümü görüşülüyor! Askerlik düştü mü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu tarafından askerlik sistemine dair kanun teklifi görüşülmeye başlandığı bildirildi. Öte yandan 45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor. Bugün teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Maddelere yarın geçilmesi planlanıyor. Peki, askerlik düştü mü

Son dakika yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Meclis'te yeni askerlik sisteminin tümü görüşülüyor! Askerlik düştü mü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından  Askeralma Kanunu Teklifinin (2/1940) tümünün görüşmelerine başlandığı bildirildi.

PARTİLER ARASI GÖRÜŞME

Yeni askerlik sistemine dair kanun teklifindeki 45'inci madde ile ilgili tartışmalar sürüyor.

45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, devam ediyor.

Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor.

Tartışmalı 45'inci madde Cumhurbaşkanına muafiyet yetkisi veriyor.

MADDELER YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Bugün teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. 

Maddelere yarın geçilmesi planlanıyor. 

TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00’te açılacak. 

Maddeler, tek tek görüşülecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik düştü mü #yeni askerlik sistemi #son dakika #askerlik
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