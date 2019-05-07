Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimleri ile ilgili beklenen kararını açıkladı. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı itirazlarını görüşen kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine hükmetti. Karar sonrası AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti olağanüstü toplantı kararı aldı. Karara döviz cephesinden sert tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstabul seçimlerini iptal kararının ardından, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti.



Kurul 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesine hükmetti. Kurul, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı ise reddetti.



YSK'nın kararını ilk duyuran kişi AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel oldu. Özel twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.



AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da twitter'dan yaptığı açıklamada "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun." dedi.



MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan ise "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Partiarti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbulda seçimler yenileniyor. Mhp Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek." dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Kılıçdaroğlu YSK'nın İstabul seçimlerini iptal kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "İstanbul'da da hak yerini bulacak" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, YSK kararıyla ilgili olarak "Karar Erdoğan ile Bahçeli'nin talimatıyla alındı" yorumunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de "Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur; bu düpedüz diktatörlüktür" açıklamasında bulundu.



KaRar sonrası CHP vekilleri ile İmamoğlu Ankara'ya çağırıldı. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti olağanüstü toplantı kararı aldı.



Seçimin yenilenmesi kararına döviz cephesinden sert tepki geldi. Günü 6 lira sınırında tamamlayan dolar karar ile birlikte 6,14'e yükseldi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 hafta önce aldığı mazbatayı geri verecek. Seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Belediye Meclisi'nde gizli oylamayla seçim yapılacak. İlk turda üçte iki çoğunluk aranacak. Bulunmazsa sonraki turlarda çoğunluğu alan aday belediye başkanı olarak seçime kadar görev yapacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu olduğu için seçime kadar AK Parti'li bir ismin başkanlık yapması bekleniyor.



ulusal.com.tr