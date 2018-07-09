16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bugün itibari ile resmen uygulanmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Erdoğan'ın yeni kabine listesinde kimler yer aldı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabine açıklandı mı? 2018 yeni kabine listesi belli oldu mu? Yeni kabinede kimler var? İşte Başbakanlığın kaldırılarak tüm bakanların Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacağı yeni sistemin yeni kabine listesinde yer alan isimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında yeni kabinedeki bakanların parti dışından da olabileceğini belirtmişti.



9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni sistemin kabine listesi oldukça merak ediliyor.



Açıklanan Bakanlar Kurulu ile beraber yeni sistem de resmen yürürlüğe girecek.



Erdoğan, Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nde davetlilere hitap etti.



Konuşmasına, "Değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin bu en önemli gününde kendileriyle beraber oldukları için davetlilere şükranlarını iletti.



Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

Ülkemiz tarihinin önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini, demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Parti ve aday ayrımı gözetmeksizin herkese şükranlarımı sunuyorum. MHP'yle işbirliğimizi Meclis'te de sürdüreceğiz. Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını hayata geçirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.





İŞTE YENİ BAKANLAR

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı BakanıCahit Turan



