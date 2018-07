Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinedeki bakanlar, aldıkları yüksek eğitim ve alanlarındaki uzmanlıklarıyla dikkat çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kabinede eğitimci, doktor, avukat, mühendis, ekonomist, asker ve mimar gibi meslek gruplarından isimler bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1985'te, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1990'da, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı.

Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alan Oktay, Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördükten sonra Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı. Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi aldı. 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapan Çavuşoğlu, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başladı. Çavuşoğlu, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.



Albayrak, "yenilenebilir enerji" üzerine tez yazdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 2005'te e-MBA sertifika programını bitirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlayan Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.



Milli Eğitim Bakanlığına Profesör

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlayan Selçuk, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 yılında Piyade Okulu'ndan, 1982 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Koca,1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.



Yüksek lisans yaptılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olduktan sonra yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan da 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.



Kabinenin yaş ortalaması 49 oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimlerin yaş aralığı 39 ila 66 arasında oldu. Tecrübeli bir yapıya sahip kabinenin yaş ortalaması ise 49 olarak gerçekleşti.

Kabinenin en genç üyesi olan 39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevini yürütecek.

Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen 66 yaşındaki Hulusi Akar ise kabinenin en yaşlı üyesi olarak görev yapacak.