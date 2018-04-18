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Son dakika: Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor

Son dakika haberine göre, Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi

Son dakika: Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nurettin canikli #milli savunma bakanı #khk
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