Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni öncesinde yeni kararname yayınlanacağını açıklamıştı. O kararname OHAL kapsamında çıkarılan 703 nolu KHK olarak yayınlandı. Yemin töreni öncesi yayınlanan uyum kararnamesi ile bakanlıkların yetki alanları belirlendi. Bazı bakanlık ve kurumlar yürürlükten kaldırılırken bazı bakanlıklar birleştirildi. Maliye Bakanlığı 'Maliye ve Hazine Bakanlığı' olurken, Aile Bakanlığı ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik bakanlığı birleşti ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.



Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.



- 703 nolu KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.



- 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.



- "Mit Müsteşarı" ibaresi "Mit Başkanı" olarak değiştirildi



- Yayımlanan son OHAL KHK'sı kapsamında bazı bakanlıklar birleştirildi.



- Yeni düzenlemeye göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıile Aile Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.



- Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi ise Hazine ve Maliye Bakanlığıolarak değiştirildi.