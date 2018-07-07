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Son Dakika: Yeni KHK yayımlandı mı? Resmi Gazete sitesi kilitledi

Türkiye, Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği son çıkacak KHK'lara kilitlendi. Yeni KHK ile Emniyet ve TSK'da FETÖ ile irtibatı tespit edilen kamu personeli ihraç edileceği belirtiliyor. Son KHK ile ilgili bilgiler haberimizde

Son Dakika: Yeni KHK yayımlandı mı? Resmi Gazete sitesi kilitledi

Türkiye'nin merakla beklediği KHK ile ilgili Karar gazetesi 9103 kamu personelinin meslekten ihraç edildiğini ileri sürdü.

Yayımlanması beklenen KHK nedeniyle Resmi Gazete'nin sitesi de kilitlendi.

Akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım KHK’da ihraçların olacağı açıklamıştı. Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname" demişti.

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Etiketler; #khk #Resmi Gazete
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