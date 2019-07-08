Son dakika yeni parti haberleri... Kulislerde konuşuluyor! Ali Babacan'ın ardından 'AK Parti'de yeni istifalar olacak' iddiası

Uzun süredir yeni bir parti kuracağı konuşulan Eski Bakan Ali Babacan AK Parti'den istifa etti.
Sonbahar'dan önce Abdullah Gül deteği ile yeni bir parti kurulması konusunda hazırlıklar yapan Ali Babacan, Ak Parti kurucu üyeliğinden istifa ettiğini yayınladığı bir mektupla duyurdu.
Babacan manifesto niteliğindeki mektubunda ileri demokrasiyi ilke edinen yeni bir düzenin kurulması çağrısı yapması dikkat çekti.
"İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir." diyen Babacan, yeni bir vizyona ihtiyacın olduğunu öne sürdü.
"Son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalar ile ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştuğunu" belirten Babacan "Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım" diye konuştu.
'BAZI ESKİ BAKANLAR VE ESKİ VEKİLLER DE İSTİFA EDECEK' İDDİASI
Babacan'ın çıkışı AK Parti içerisinde yankı buldu.
AK Parti kulislerinde bazı eski bakanlar ile eski vekillerin üyelikten istifa edeceği iddia ediliyor.
AK Parti'de yer bulamayan "uluslararası akreditasyonla" hareket eden iş insanların da Babacan'la irtibat kuracağı öne sürülüyor.
ulusal.com.tr
Abdullah Gül desteği ile yeni parti kuracağı belirtilen Ali Babacan, Ak Parti kurucu üyeliğinden istifa etti. İstifa dilekçesini genel merkeze ulaştırdığını duyuran Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi. Babacan'ın istifa adımı ve mektubun içeriği yeni parti takviminin hızlanacağı olarak yorumlanıyor
Uzun süredir yeni bir parti kuracağı konuşulan Eski Bakan Ali Babacan AK Parti'den istifa etti.