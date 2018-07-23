banner982
Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor

Son Dakika: Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda oynamama kararı almasını değerlendiren bir açıklama yayımladı.

Son Dakika: Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
Demirören'in açıklamasının tamamı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.
 
Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."
Etiketler; #yıldırım demirören #TFF
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.