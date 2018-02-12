Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni haberler geliyor. Oyuncu Jülide Kural, İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin ise açık olduğunu aktardı. Öte yandan Kadir İnanır hakkında hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır dün akşam yoğun bakıma alındı. Beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak Yoğun bakıma alındı.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa sürede ameliyat edilen İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Kadir İnanır hakkında hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.



JULİDE KURAL: BİLİNCİ AÇIK

Usta oyuncunun hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında ilk kez Kanal D'de yayınlanan Günaydın Türkiye programına bilgi verdi. Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu dile getirdi.



GAZETECİLER HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE

İnanır'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.



BİR ÇOK FİLMDE BAŞROL OYNADI

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır bir çok filmde baş rol oynadı. Kadir İnanırın unutulmayan bazı filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım.. İnanır ayrıca bir çok dizidede rol almıştır.