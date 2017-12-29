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Son dakika: Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcıların kliplerinin yönetmeni Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti. Mayadağ'ın eşi bir açıklama yaptı

Son dakika: Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti.

MAYADAĞ'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Ünlü yönetmenin eşi Birsen Mayadağ Haberturk.com'a yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurtdışında akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi.

Mustafa Mayadağ, 2016 yılında beyin kanaması geçirmiş ve boynundan aşağısı felç olmuştu.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi.

Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, bir çok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu.

Çektiği klipler arasında;

1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül

2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa mayadağ
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