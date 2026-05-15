Son dakika... Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu facia yaşandı.

Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.

YOZGAT VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

