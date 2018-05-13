YSK kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş'tan oluştu.
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