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Son Dakika: YSK kesin aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Perinçek, Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş'tan oluştu.

Son Dakika: YSK kesin aday listesini açıkladı
YSK kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş'tan oluştu.

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