Son dakika YSK, oy seçimleri, oy pusulası haberleri... 23 Haziran Pazar İstanbul seçimleri sonuçları belli oldu mu? Sandık sorgulama! Sandığından hangi partiye oy çıktı! Seçime katılım yoğun (Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Mustafa İlker Yücel, Necdet Gö

Bugün İstanbul'da tekrarlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yoğun şekilde internette araştırma yapılıyor. Yurttaşlar, sandıklarından hangi adaya ne kadar oy çıktığını ve seçim sonuçlarını merakla bekliyor. CHP, sandıklardan tutanakları sistemlerine giriş yapıyor. Bu çerçevede sandıklardan çıkan oylar sorgulanabiliyor. Yaz tatili için seçim gününü bekleyen İstanbullular oy verdikten sonra yolculuğa başladı. Arterlerde hem Edirne hem de Ankara yönü yoğun. Her yerden gelen bilgiler seçime yoğun bir katılım olduğunu gösteriyor. İşte gelişmeler

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy veren vatandaşlar, sandıklarında hangi partiye oy çıktığının yanı sıra oy kullandığı sandıkta hangi isme en fazla oyun çıktığını da merakla araştırıyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sandıklardan tutanakları sistemlerine giriş yapıyor. Giriş kapsamında hangi sandıktan kime ne kadar oy çıktığı görülebiliyor.



Oy verme işlemi güvenlikli bir şekilde sürerken seçim sonuçları da merak ediliyor.



Yurttaşlar, hangi adayın kazandığıyla ilgili internette çok sayıda araştırma yapıyor.



İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün belli oluyor.



Katılımın yüksek olmasının beklendiği yenileme seçimleriyle ilgili açıklamalar art arda yapılırken bazı problemler de yaşanıyor.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklayacak.



Yaz tatili için seçim gününü bekleyen İstanbullular oy verdikten sonra yolculuğa başladı. Arterlerde hem Edirne hem de Ankara yönü yoğun.



Her yerden gelen bilgiler seçime yoğun bir katılım olduğunu gösteriyor.