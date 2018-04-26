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Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA... YSK seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı

SON DAKİKA... YSK seçim takvimini tamamladı
Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı 

 YSK'nın çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.



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