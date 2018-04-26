Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı



YSK'nın çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.







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