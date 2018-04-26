Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı
YSK'nın çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.
DEVAMI GELİYOR...
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