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Son dakika YSK ve İstanbul seçim sonuçları haberleri... YSK, İstanbul için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'daki olağanüstü itirazları görüşmek üzere saat 14.30'da toplandı

Son dakika YSK ve İstanbul seçim sonuçları haberleri... YSK, İstanbul için toplandı

AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı olağanüstü itiraz bugün YSK’da gündeme alındı. YSK, 14.30’da toplanarak iki partinin itiraz başvurularını birleştirerek görüşmeye başladı. Kararın birkaç güne çıkması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin “iptali” ve “seçimin yenilenmesi” talebiyle yaptığı olağanüstü itiraz başvurusuna gündemine aldı. Saat 14.30’da başlayan YSK toplantısında, MHP’nin aynı yöndeki talebi de AK Parti’nin başvurusuyla birleştirilerek görüşülüyor.

YSK’nın vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz edilemeyecek. YSK, AK Parti ve MHP’nin itirazını haklı bulursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilerek yenilenecek. İtiraz reddedilirse Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı kesinlik kazanmış olacak.

SADİ GÜVEN, YSK'DA

YSK Başkanı Sadi Güven, kurul binasına geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #seçim sonuçları #istanbul #ysk
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