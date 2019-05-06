Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'daki olağanüstü itirazları görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacak

AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı olağanüstü itiraz bugün YSK’da gündeme alınacak. YSK, 14.30’da toplanarak iki partinin itiraz başvurularını birleştirerek görüşecek. Kararın birkaç güne çıkması bekleniyor.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin “iptali” ve “seçimin yenilenmesi” talebiyle yaptığı olağanüstü itiraz başvurusuna bugün gündemine alacak. Saat 14.30’da başlayacak YSK toplantısında, MHP’nin aynı yöndeki talebi de AK Parti’nin başvurusuyla birleştirilerek görüşülecek.



YSK’nın vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz edilemeyecek. YSK, AK Parti ve MHP’nin itirazını haklı bulursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilerek yenilenecek. İtiraz reddedilirse Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı kesinlik kazanmış olacak.



SADİ GÜVEN, YSK'DA



YSK Başkanı Sadi Güven, kurul binasına geldi.



ulusal.com.tr



