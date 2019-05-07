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Son dakika YSK ve İstanbul seçimleri haberleri... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu, CHP genel merkezinde yaptığı açıklamada "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız hepinize kolay gelsin" dedi

Son dakika YSK ve İstanbul seçimleri haberleri... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair verdiği kararla ilgili konuştu.

İmamoğlu, bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin dün açıklama yapmıştı. İmamoğlu, YSK'nın kararını sert sözlerle eleştirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #istanbul seçimleri #ekrem imamoğlu #chp
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