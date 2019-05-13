Gazeteci Emin Çapa'nın YSK'nın internet sitesine göre 'seçmen' olmadıklarını belirtmesinin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlüğün açıklamasında "Manipülasyonlara sebebiyet vermemek amacıyla; YSK’nın 2019/4379 sayılı kararında seçmen listelerine ilişkin detaylı bilgi bulunmaktadır. Adres kaydınızı https://adres.nvi.gov.tr üzerinden kontrol edebilir, sorun varsa DM'den kimlik no iletmeniz halinde adres kaydınız incelenebilecektir" denildi

Gazeteci Emin Çapa, YSK'nın internet sitesine göre 'seçmen' olmadıklarını söyledi.



Çapa, şu açıklamaları yaptı:



"Her seçim olduğu gibi internet üzerinden kaydımıza baktık ve bu sefer eşim de, ben de yokuz. Nasıl yani? 1,5 ayda dijital kütükten sildiniz mi bizi? Nüfus Müdürlüğü yolları göründü.



İnanamayıp defalarca tekrar tekrar baktım. Kendi kendime, 'aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar alamazsın' diye diye üstelik. Hepiniz seçmen sorgulamaya girin."



NÜFUS İŞLERİNDEN AÇIKLAMA



Çapa'nın bu açıklamaları sonrası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yapıldı.



Duyuruda şunlar belirtildi:



"Manipülasyonlara sebebiyet vermemek amacıyla; YSK’nın 2019/4379 sayılı kararında seçmen listelerine ilişkin detaylı bilgi bulunmaktadır. Adres kaydınızı https://adres.nvi.gov.tr üzerinden kontrol edebilir, sorun varsa DM’den kimlik no iletmeniz halinde adres kaydınz incelenebilecektir."



YSK'NIN KARARINDA NE YAZIYOR



YSK'nın 2019/4379 sayılı kararında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinini yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılması gerektiği belirtildi.



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