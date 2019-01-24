Yüksek Seçim Kurulu'ndan Mansur Yavaş'ın 2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmedi' iddiasına karşı cevap geldi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın “Biraz önce atladım söylemeyi biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK’ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik." açıklamasına YSK'dan yanıt geldi.



YSK'dan yapılan açıklamada "Tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" denildi.



YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan açıklama şöyle;

Bazı televizyonlarda ve sosyal medyada 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığı dile getirilmektedir.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde;

Toplam sandık sayısı: 12.252 (Cezaevi Dâhil)

Açılan Sandık Sayısı: 12.252

Kayıtlı seçmen sayısı: 3.609.048

Oy kullanan seçmen sayısı: 3.286.145

Geçerli oy sayısı: 3.162.112

Geçersiz oy sayısı: 124.033

Olarak gerçekleşmiştir.

Ankara genelinde seçime katılan siyasi partilerin oy dağılımı ise;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.417.212

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.385.576

Milliyetçi Hareket Partisi: 245.765

Büyük Birlik Partisi: 41.886

Halkların Demokratik Partisi: 27.620

Saadet Partisi: 15.224’dür.

Bilindiği gibi sandık kurulları 7 kişiden oluşmakta, kurulun 5 üyesi son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan ve seçime katılan siyasi parti temsilcilerinden görevlendirilmektedir. Seçimde sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri 298 sayılı Kanunun 71. maddesinde;

1. Sandık çevresinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek,

2. İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak,

3. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak,

4. Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek,

5. Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek,

Olarak düzenlenmiştir.

2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde siyasi partilere sandık kurullarına üye bildirmeleri istenmesi üzerine (Cezaevi Dâhil) toplam 12.252 sandıkta, siyasi partilerden;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.730 (%95,7)

Büyük Birlik Partisi: 4.000 (%32,6)

Cumhuriyet Halk Partisi: 11.442 (%93,4)

Demokrat Parti: 465 (%3,8)

Milliyetçi Hareket Partisi: 10.700 (%87,3)

Saadet Partisi: 3.168 (%25,9)

Üye görev yapmıştır.

Toplam 12.252 sandıktan 810 sandıkta Cumhuriyet Halk Partili üye görev yapmamıştır.

810 sandığın 669 unda Milliyetçi Hareket Partisinin üyesi görev yapmıştır.

Geriye kalan 141 sandığın 24’ünde AK Parti üyesi görev yapmamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görev yapmadığı 117 sandıktan;

12 sandıktaAK Partili ve Saadet Partili üye,

10 sandıktaAK Partili, Saadet Partili ve seçmen üye,

1 sandıktaAK Partili ve Demokrat Partili üye,

4 sandıktaAK Partili, Demokrat Partili ve seçmen üye,

7 sandıktaAK Partili ve Büyük Birlik Partili üye,

5 sandıktaAK Partili, Büyük Birlik Partili ve seçmen üye,

11 sandıktaAK Partili, Saadet Partili ve Büyük Birlik Partili üye,

2 sandıktaAK Partili, Saadet Partili ve Demokrat Partili Üye

65 sandıktasadece AK Partili ve seçmen üye,

Görev yapmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görevlisinin olmadığı, ancak; AK Partili üye ile diğer siyasi partili üyelerin görev yaptığı 52 sandıkta; 10.160 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 6.118

Cumhuriyet Halk Partisi: 2.566

Milliyetçi Hareket Partisi: 586

Halkların Demokratik Partisi: 93

Saadet Partisi: 93

Büyük Birlik Partisi: 121’ dir.

Sadece Adalet ve Kalkınma Partili üye ile sandık kurulu başkanı ve seçmen üyelerden oluşan 65 sandıkta ise, diğer partiler üye vermemiştir. Sadece AK Partili ve seçmen üyesi bulunan toplam 65 sandıkta 14.071 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar,

Adalet ve Kalkınma Partisi: 5.656

Cumhuriyet Halk Partisi: 6.833

Milliyetçi Hareket Partisi: 762

Halkların Demokratik Partisi: 105

Saadet Partisi: 68

Büyük Birlik Partisi: 96’ dır.



Bu oyların; 5.656’sı (% 41,46) AK Parti adayına, 6.833’ü (% 50,1) Cumhuriyet Halk Partisi adayına verilmiştir.

Sandıkların tamamına yakınında siyasi partili üyeler tarafından tutulan, imzalanan, kare kodlu PDF formatındaki tutanaklar müşahitlere verilmiş, sandık başına asılmış, elektronik ortamda YSK ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle tutanakların tamamı paylaşılmış ve bugüne kadar (https://sonuc.ysk.gov.tr) adresinden vatandaşların erişimine açılmıştır.

30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Sadi GÜVEN

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı



Ayrıntılar gelecek...