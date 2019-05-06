İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim yenileme kararının ardından açıklama yaptı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim yenileme kararının ardından açıklama yaptı.



"Karar, tarihe kara bir leke olarak geçecektir." diyen Aydın, "YSK'ya göre aynı sandıkta bulunan aynı zarftaki seçmenin oyu ilçe belediyesinde, ilçe belediye meclisinde ve muhtarlıkta geçerli, ama Büyükşehirde geçersiz. Gerekçe; sandık kurulunun teşekkülünde kanunsuzluk varmış! Aslında tam bir çifte standart var!" ifadelerini kullandı.



Koray Aydın'ın açıklaması şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptali kararıyla YSK, hukuku katletmiş, adaleti yok etmiş ve vicdanları yaralamıştır. Karar, tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

YSK'ya göre aynı sandıkta bulunan aynı zarftaki seçmenin oyu ilçe belediyesinde, ilçe belediye meclisinde ve muhtarlıkta geçerli, ama Büyükşehirde geçersiz. Gerekçe; sandık kurulunun teşekkülünde kanunsuzluk varmış! Aslında tam bir çifte standart var!

YSK'ya göre Büyükşehir için kanunsuz olan sandık kurulu, ilçe belediyelerinin çoğunu iktidar kazanınca sorun olmuyor. Kanunsuzluk her seçim için uygulanmalıdır! Sandık kurulunu teşekkül ettiren YSK'nın kendisidir. Dolayısıyla YSK bu kararıyla kendi kendini red ve inkar etmiştir.

YSK, iktidarın kesin olarak emrine girmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu YSK'dan yenilenen seçimler için de bir hayır beklememek lazımdır. Belli ki YSK İstanbul seçimlerini iktidar kazanana kadar yenilemeye devam edecektir.

YSK verdiği kararla; bu mübarek Ramazan gününde, ilk iftar vaktinde sadece İstanbul halkının değil, tüm Türk milletinin iradesini hiçe saymış, hakkını yemiş ve hukukunu çiğnemiştir. Dolayısıyla milletimiz bu haksız ve hukuksuz karara dahli olanlara hakkını helal etmeyecektir!





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