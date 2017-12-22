Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi.
Albay ve yarbay rütbesindeki şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, birinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu yapılıyor. Yedisi albay dokuzu yarbay 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi.
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