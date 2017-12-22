Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu yapılıyor. Yedisi albay dokuzu yarbay 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi.



Albay ve yarbay rütbesindeki şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, birinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.