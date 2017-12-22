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Son dakika... Yüksek rütbeli 16 subay için gözaltı kararı

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu yapılıyor. Yedisi albay dokuzu yarbay 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Son dakika... Yüksek rütbeli 16 subay için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi.

Albay ve yarbay rütbesindeki şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, birinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö operasyonu #fetö #ankara
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