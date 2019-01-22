Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985. 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik" açıklaması yaptı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985."



Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"



YSK Başkanı Güven: "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok."



YSK Başkanı Güven: "YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."

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