TSK tarafından başlatılan harekat kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor.



TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Saatli bölgesine yönelik taciz atışları yapıldı.



Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.



Bu arada TSK'ya ait savaş uçaklarının da bölge üzerinde uçuş yaptığı görüldü.