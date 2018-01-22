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Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten top atışları

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten top atışları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.

ÖSO'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.

Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #kilis #zeytin dalı
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