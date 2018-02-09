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Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1062 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 1062 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1062 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

TSK açıklamasına göre, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

1062 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK tarafından bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD teröristi etkisiz hale getirildi.

Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.

TSK tarafından yapılan açıklamanın devamında "Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #zeytin dalı
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