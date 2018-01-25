TSK ve ÖSO'nun yakaladığı PYD/PKK mensubu 7 teröristten 3'ü tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 7 terörist Hatay'a getirildi.



TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



Harekat kapsamında TSK ve ÖSO mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı.



Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.