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Son dakika...İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da yılbaşı öncesi IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Kentin 4 farklı ilçesinde yapılan operasyonlarda 15'i yabancı toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Son dakika...İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 

Kent genelinde başarılı operasyonlara imza atan ekiplerin hedefinde bu kez yılbaşı akşamı eylem yapabileceği değerlendirilen örgüt üyeleri vardı. 

Teknik ve fiziki takiplerini tamamlayan emniyet güçleri, İstanbul'un 4 farklı ilçesinde önceden belirlediği adreslere baskın düzenledi. 

Eş zamanlı baskınlarda IŞİD üyesi olduğu belirtilen 15'i yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 

Gözaltına alınan IŞİD üyelerinin daha önce çatışma bölgelerinde bulundukları ve örgüt yönetimiyle hala irtibatlı oldukları belirlendi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ışid #terörle mücadele #yılbaşı gecesi
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