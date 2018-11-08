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Son Dakika:İyi Parti'den yeni 'aday' açıklaması

İyi Parti'nin bazı şehirlerde adaylarının açıklandığı iddiasının ardından İyi Parti'den yeni bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu iddiaları yalanladı.

Son Dakika:İyi Parti'den yeni 'aday' açıklaması

Bugün NTV'de geçen bir haberde İyi Parti'nin İstanbul, Adana, İzmir, Muğla ve Balıkesir adaylarının açıklandığı iddia edilmişti. Haberin kısa sürede bir çok yazılı ve görsel basında yer almasının ardından İyi Parti'den açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, twitter üzerinden yaptığı açıklamayla o iddiaları yalanladı. 

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bazı yayın organlarında İYİ Partinin İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana’da Büyükşehir adaylarını açıkladığına dair haberler yayınlanmaktadır. 
Bahse konu arkadaşlarımız her göreve layıktır lakin bizim böyle bir kararımız ve açıklamamız yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


NTV'nin aktardığı bilgilere göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ümit özdağ #istanbul adayı #İyi Parti
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