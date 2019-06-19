CHP Denizli Milletvekili, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, "Biraz önce 5 NO'lu maddede askerliğin 6 aya indirilmesi yasası geçti. Bugünden itibaren artık ülkemizde askerlik 6 ay olarak kabul edildi. Biraz önce de bedelli askerlik yasası görüşüldü. Bedelli askerlik yasasında da 31 bin liranın şu anda mevcut 6 aylık askerliğe göre çok fazla yükseltildiğini, 15 bin liralık askerlik yapan arkadaşlarımızdan sonra hemen yeni gelenlerin bu hakkı kazanamayanların, 16 bin lira daha fazla ödemek zorunda kaldığını, bugün 6 ay mı yoksa 31 bin lira mı mecburiyetinde vatandaşın çaresiz kaldığını ilettik. Meclis'te konuştuk" dedi

CHP Denizli Milletvekili, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, görüşülmekte olan yeni askerlik sistemi kanun teklifine dair açıklamalarda bulundu.



CHP'li Sancar, şunları söyledi:



"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde 1927 yılından sonra 21 değişiklikle Askeralma yasasını görüşüyoruz. Biraz önce 5 NO'lu maddede askerliğin 6 aya indirilmesi yasası geçti. Bugünden itibaren artık ülkemizde askerlik 6 ay olarak kabul edildi. Biraz önce de bedelli askerlik yasası görüşüldü. Bedelli askerlik yasasında da 31 bin liranın şu anda mevcut 6 aylık askerliğe göre çok fazla yükseltildiğini, 15 bin liralık askerlik yapan arkadaşlarımızdan sonra hemen yeni gelenlerin bu hakkı kazanamayanların, 16 bin lira daha fazla ödemek zorunda kaldığını, bugün 6 ay mı yoksa 31 bin lira mı mecburiyetinde vatandaşın çaresiz kaldığını ilettik. Meclis'te konuştuk. Yasalar değerlendiriliyor. Binlerce telefon aldık. Telefonlarımız kilitlendi. Değerli asker arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yasanın cuma gününe kadar çıkacağını umut ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Allah bir an evvel kışlalarından evlerine gitmeyi nasip etsin."



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