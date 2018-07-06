Son KHK'da neler var? Son KHK yayımlandı mı? Son KHK neleri içeriyor? OHAL kalkıyor mu? Son KHK ne zaman yayımlanacak? Başbakan Binali Yıldırım dün katıldığı Editör Masası programında son KHK'nın bugün yayımlanacağını duyurdu. Yaklaşık 10 bin kişinin ihraç edileceği belirtilen KHK bugün yayımlanacak. Peki Son KHK'nın içeriğinde başka neler olacak?

Yaklaşık 10 bin kişinin devletten ihraç edileceği belirtilen ve çocuk istismarı, bedelli askerlik, hayvan haklarını da kapsayacak olan KHK henüz yayımlanmadı. Son KHK'nın bugün gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.



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