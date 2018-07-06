Başbakan Binali Yıldırım dün katıldığı Editör Masası programında son Kanun Hükmünde Kararnamenin bugün yayımlanacağını duyurdu. Son KHK'da neler var? Son KHK yayımlandı mı? Son KHK neleri içeriyor? OHAL kalkıyor mu? Son KHK ne zaman yayımlanacak? Peki Son KHK'nın içeriğinde başka neler olacak?

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını sonrası yeni KHK'da nelerin olacağı merak konusu oldu.



Yeni KHK internette en çok arananlar arasında yerini aldı. Peki son KHK'da neler olacak, yeni KHK yayınlandı mı? Son KHK ile kaç kişi, görevden ihraç edilecek?



İşte ayrıntılar...

Yaklaşık 10 bin kişinin devletten ihraç edileceği belirtilen ve çocuk istismarı, bedelli askerlik, hayvan haklarını da kapsayacak olan KHK henüz yayımlanmadı. Son KHK'nın bugün gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.



Son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyuruldu.



Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler olacak.



KHK ile ilgili tüm detaylar KHK yayımlandıktan sonra ulusal.com.tr'de