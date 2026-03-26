İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa onları mutlaka bulmanızı rica etmiş, teşkilatımızın seferberlik ruhuyla çalışması gerektiğinin altını çizmiştim. Teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi."

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ, DİNİ ARGÜMANLARIN ARKASINA SIĞINIYOR"

"İsrail'in kışkırtmalarıyla, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Soykırım şebekesi, dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor. Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır."

"Buradan içim kan ağlayarak söylüyorum; Tebriz'de, Tahran'da dökülen göz yaşlarının Beyrut'ta, Riyad'da, bölgemizin diğer kardeş şehirlerinde dökülenlerden ne farkı var? Katliam şebekesinin gözünde adımızın Ali, Ömer, Ayşe, Zeynep, Hasan, Hüseyin olmasının ne farkı var? İster İran'da ister Körfez'de olsun kanayan biz değil miyiz?"

"KARDEŞLERİMİZ" VURGUSU

"Füzeler ve drone'lar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi? Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acısına seyirci kalırız."

MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ: İBADET HAKKI ENGELLENEMEZ

"Savaş İsrail’in savaşı olmakla birlikte ortaya çıkan ağır faturanın bedelini önce Müslümanlar sonra tüm insanlık ödemektedir. Netanyahu hükümeti sadece komşumuz İran’ı hedef almıyor. Lübnan’ın işgal planlarını adım adım hayata geçiriyor. İşgal güçlerinin saldırılarında 2 Mart’tan bu yana 1100 Lübnanlı hayatını kaybetmiş 1 milyon 165 bin kardeşimiz yerinden edilmiştir. İsrail, Suriye’yi de rahat bırakmıyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin ihlal eden eylemlerine ısrarla devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı 27 gündür kapalı tutuyor. Küstah bir saldırıdır. Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet hakkı asla engellenemez, yasaklanamaz."

"İslam dünyasının Mescid-i Aksa'yı hedef alan devlet terörüne olabilecek en büyük tepkiyi vermesi asli vazifemizdir. Türkiye bu noktada üzerine düşeni yapmaya üstlenecektir. Kudüs'e sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz."

"Devlet olarak etrafımızı saran savaş çığırtkanlıklarına asla teslim olmayacağız. Tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın haklı özgüveniyle soğukkanlılığımızı asla kaybetmeyeceğiz. Barışçıl dış politikamızdan geri adım atmayacağız."

"Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının, neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye, doğru yoldadır. Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz."