Haftalardır "Askeri liseler yeniden açılsın" diyerek nöbet tuttular. Askeri okulların önemine dikkat çektiler. Eylem boyunca 19 okuldan 15'i açıldı ve tam 22 ay 2 gün sonra nöbeti sonlandırdılar. Son nöbete Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehhditlere dikkat çekti.

"Askeri okullar yeniden açılsın" dediler, 97 hafta boyunca nöbet tuttular.



Vatan Partisi öncülüğünde 22 aydır Beşiktaş'ta tutulan nöbetin son gününde, Vatan Partisi Doğu Perinçek konuşma yaptı. Perinçek, Türkiye'nin önündeki tehhditlere dikkat çekti.



Perinçek,"en değerli varlığımız polisimiz, Mehmetçiğimiz" dedi.



Askeri okulların yeniden "tam olarak" açılması Türkiye'nin geleceği açısından olağanüstü önemdedir diyen Perinçek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.



97 haftadır nöbetin adeta komutanlığını yapan isim ise Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka idi.



Hokka, "göreve devam" mesajı verdi.



Tabip Albay Ece Boylu da Cumhuriyetçi Hekimlerin mücadelesini hatırlattı, "biz de mücadeleyi bırakmıyoruz" dedi.



ulusal.com.tr







