Son veriler açıklandı: Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke nüfusunun üçer aylık periyotlar halinde derlenen dönemlik istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Bu yeni veriler, Türkiye'deki toplam kişi sayısının son durumunu ortaya koydu.

YILBAŞINDAN BU YANA 315 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Açıklanan rakamlara göre, 2024 yılının sonunda 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak kayıtlara geçen ülke nüfusu, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde (1 Ocak - 1 Ekim arası) 315 bin 710 kişi arttı.

Özellikle üçüncü çeyrekte, yani 1 Temmuz ile 1 Ekim tarihleri arasındaki üç aylık dönemde, nüfus 155 bin 800 kişi daha yükseldi. Bu artışlarla birlikte, Türkiye'nin toplam nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaşmış oldu.

CİNSİYET DAĞILIMI YÜZDE 50 CİVARINDA

Nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında ise oldukça yakın bir denge gözlemlendi. Verilere göre, ülkedeki erkek nüfusunun toplam içindeki oranı yüzde 50,02 olarak belirlenirken, bu sayı 43 milyon 3 bin 770 kişiye tekabül ediyor. Kadın nüfusunun oranı ise yüzde 49,98 olarak kaydedildi ve bu kategorideki kişi sayısı 42 milyon 976 bin 884 kişi oldu.