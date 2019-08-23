Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 127 general ve amiralin atama işlemi yapıldı. Deniz Kuvvetleri'nde Akdeniz Bölge Komutanlığı'na SAT'çı amiral atandı. Doğu Akdeniz'in emanet edildiği isim, İskenderun Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe oldu. FETÖ kumpas davalarından Poyrazköy mağduru olan Tuğa. Ercan Kireçtepe, geçmişte Kardak çıkarmasını yapan kahraman askerler arasındaydı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 127 general ve amiralin atama işlemi yapıldı.



Atama kararları ile harp okulu komutanlarında da değişikliğe gidildi.



Buna göre, Tuğg. Gültekin Yaralı Kara Harp Okulu Komutanı, Tuğa. Erhan Aydın Deniz Harp Okulu Komutanı, Alparslan Yücel Soysal Hava Harp Okulu Komutanı oldu.



Deniz Kuvvetleri Komutalığı'nda ise İstanbul Boğaz Komutanlığına Tuğa. Ayhan Gedik, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Tuğa. Mehmet Cem Okyay, Akdeniz Bölge Komutanlığına Tuğa. Ercan Kireçtepe, Mayın Filo Komutanlığına Tuğa. Mehmet Baybars Küçükatay getirildi.



Söz konusu isimler FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış, daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşmuştu.



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