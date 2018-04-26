Türkiye 24 Haziran’a hazırlanırken SONAR’ın yeni seçim anketi açıklandı

Türkiye 24 Haziran’a hazırlanırken SONAR’ın yeni seçim anketi açıklandı.



Ankette ‘Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 46.9 olarak hesaplandı. Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sunduğu programda SONAR’ın son seçim anketini açıkladı.



Avukat Okan, “İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı” ifadelerini kullandı. Okan, “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet Partisi (SP) ittifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşıyor” dedi.



SP-İyi Parti ittifakı

İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine dikkat çeken Okan, anket yapıldığında İyi Parti ve SP’nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını belirtti. Okan, İyi Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini dile getirdi. İktidara yönelik halkın tepkisinin gittikçe arttığını iddia eden Okan, “Dışarı çıktığınızda da ger- çekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz” dedi. CHP’nin seçime girmesi için İyi Parti’ye 15 milletvekili vererek ‘çok iyi oyun kurduğunu’ söyleyen Okan, iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu ifade etti.



Aydınlık