Sondaj gemileri TSK himayesinde

Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor. Gemilere Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da eşlik ediyor. Millî Savunma Bakanlığı, bölgede görev yapan gemilerin İHA ile çekilmiş görüntülerini yayımladı.





Doğu Akdeniz'deki gemiler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığu unsurları refaketinde yapılıyor.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, insansız hava aracından alınan görüntüleri paylaştı.



Bakanlık gemilere havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat edildiğini bildirdi.





ulusal.com.tr Görüntüler Mavi Vatan'da görev başında olan sondaj gemilerinden...Doğu Akdeniz'deki gemiler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığu unsurları refaketinde yapılıyor.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, insansız hava aracından alınan görüntüleri paylaştı.Bakanlık gemilere havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat edildiğini bildirdi.