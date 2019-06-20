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Sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak" dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı

Sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz. Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de şunları söyledi:

"Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz. Yavuz, Kıbrıs'ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek. Bu iki gemi hem Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de hem de Marmara’da Türkiye’de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuz envanterine alındı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yavuz #akdeniz
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