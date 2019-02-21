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Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Türkiye tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "DEEPSEA METRO-1" gemisine refakat görevinin sürdürüldüğü bildirildi.

Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, "DEEPSEA METRO-1" gemisinin 23 Şubat'ta İzmit Körfezi'ne intikal etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye tarafından satın alınan ve 10 Şubat 2019 tarihinde Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e geçen ikinci açık deniz petrol platformumuz DEEPSEA METRO-1, önce NATO Tatbikatı'na iştirak etmek maksadıyla İtalya'ya intikal eden TCG GÜR denizaltımız tarafından İyon Denizi'nin güneyinde 'Hoşgeldiniz' mesajıyla karşılanmış, daha sonra Girit Adası'nın batısında milli korvetimiz TCG HEYBELİADA tarafından da 'Hoşgeldiniz' denilerek refakat edilmeye başlanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #sondaj #gemi #deniz kuvvetleri
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