Dünyaca ünlü haber kanalı, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldığını bildiriyor.

Al Jazeera haber kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tam olarak nerede öldürüldüğünün belirlendiğini duyurdu. Habere göre, soruşturmacılar Kaşıkçı'nın konsolosluk içerisinde öldürüldüğü noktayı tespit etti.



Al Jazeera, haberini ses kayıtları ve aramalarda bulunan delillere dayandırdı. Buna göre, Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda girdikten sonra çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.



Canlı yayına geçen kanal, cinayetle ilgili yeni detayları ekrana getirdi.



Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'den bu yana kayıp. Suudi vatandaşı olan Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı.



ABD Başkanı Donald Trump, saatler önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın 'kesinlikle ölmüşe benzediğini' belirtip, "Bunun sonuçları ağır olacak" dedi.



Üç ayrı soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini vurgulayan ABD lideri, "Bu çok üzücü. Çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.