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SonDakika: Dolar paylaşımı yapan 346 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır."

SonDakika: Dolar paylaşımı yapan 346 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, son günlerde ülke ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiğini ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğünü duyurdu.

346 hesap hakkında tahkikat başlatıldı

Bakanlık ayrıca, Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarih itibarıyla paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edildiğini, konu ile ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #paylaşım #soruşturma
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