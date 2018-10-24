Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan tarafından gelen talep üzerine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Veliaht Prens Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması konusu ele alındı.



Bu kapsamda iki kez de kralla telefonla görüşme yapmıştı.



Erdoğan'ın şüpheli 18 kişinin İstanbul'da yargılanması için yaptığı çağrısı üzerine veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talebiyle yapılan bu görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımlar ele alındı.



Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar



2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.



Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.



Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.



Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.